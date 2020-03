México no hará pruebas masivas de detección de COVID-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó que en el país se planee hacer pruebas masivas para la detección del coronavirus como ha pasado en países como Corea del Sur.

Indicó que no hay relación entre el número de pruebas realizadas y la contención del virus, como lo expone una publicación de The New York Times.

Manifestó que las personas están en su derecho de aplicarse la prueba de detección, pero si no son parte de la población vulnerable, recomendó no acudir a los centros de salud.

Sin embargo, comentó que para quienes den positivo lo único que el médico puede hacer es enviarlo a casa, y ahí, los pacientes descansarán e implementarán las medidas sanitarias y el aislamiento.