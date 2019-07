MÉXICO NO SE CONVERTIRÁ EN “TERCER PAÍS SEGURO”: EBRARD

Con respecto a la modificación de las medidas regulatorias que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto en materia de asilo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que México convierta en un tercer país seguro y puntualizó que nuestra nación no está de acuerdo con estas normas.

Ebrard señaló que hasta el momento no hay un incremento de mexicanos detenidos, deportados o repatriados, aunque esto no quiere decir que no pueda ocurrir en los próximos días por lo que es imperativo mantenerse al pendiente.

Destacó, a pregunta expresa, que con la modificación de las medidas sobre asilo en la Unión Americana dadas a conocer este lunes, los mexicanos no se verán afectados.

En conferencia de prensa dijo que este martes se reunirá con legisladores federales para analizar la situación de nuestros connacionales en Estados Unidos y que en el transcurso del fin de semana podría sostener comunicación directa con funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca.