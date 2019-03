MÉXICO VIENE DE ATRÁS Y VENCE A JAPÓN

La Selección Mexicana de Beisbol vino de atrás para superar 4-2 a su similar de Japón en el primer juego de la ENEOS Samurai Japan Series 2019 en el Kyocera Dome.

Los dirigidos por Dan Firova, sextos en el ranking mundial de la WBSC, anotaron par de carreras en la séptima entrada para darle la vuelta a la pizarra con dobletes productores de Román Alí Solís y de Chris Roberson.

La carrera del seguro llegó en el octavo episodio con doblete de Luis Alfonso “Cochito” Cruz que mandó al plato a Joey Meneses.

El último out del encuentro fue una dramática jugada en la intermedia en pleno ataque japonés. El cerrador de México, Jake Sánchez, tenía dos corredores a bordo y sólo un out, cuando dominó con elevado al jardín derecho a Seiji Uebayashi para el out 26, en esa misma jugada Yota Kyoda intentó hacer pisa y corre de primera a segunda base, pero fue vencido por el brazo de Joey Meneses desde la pradera derecha para el out 27.

Japón se había ido al frente desde la primera entrada con una carrera ante los disparos de Luis Alonso Mendoza, quien lanzó por espacio de dos entradas, permitió una carrera y dos hits, otorgó un par de bases por bolas y ponchó a uno. Fue relevado por Carlos Hernández (0.2), José Samayoa (1.1), José Pablo Oyervides (2.0), Fabián Cota (1.0), Zach Phillips (1.0) y Jake Sánchez (1.0).

Dan Firova, manager de la Selección Mexicana de Béisbol, mandó al terreno de juego del Kyocera Dome para enfrentar al número 1 del ranking mundial de la WBSC a Chris Roberson (JC), Ramiro Peña (SS), Víctor Mendoza (1B), Joey Meneses (JD), Luis Juárez (BD), Luis Alfonso Cruz (2B), Rodolfo Amador (3B), José Juan Aguilar (JI) y a Román Alí Solís (C).

Los primeros tres jits de la Selección Mexicana de Beisbol salieron del bate de Joey Meneses, quien terminó con jornada de 4-4 con tres dobletes, una carrera anotada y la asistencia a la defensiva para finiquitar el desafío.

Por México, destacaron a la ofensiva Luis “El Pepón” Juárez con noche de 4-1 con una carrera remolcada, Chris Roberson de 4-1 con una producida y Román Alí Solís de 3-1 con una empujada y una anotada

El triunfo se lo acreditó en labor de relevo el zurdo Fabián Cota (1-0), la derrota fue para Takahiro Matsunaga (0-1) y Jake Sánchez (1) salvó el encuentro.

El segundo y último juego de la ENEOS Samurai Japan Series 2019 será este domingo a las 04:00 horas tiempo del Centro de México.