MI POBRE ANGELITO REGRESARÁ CON NUEVA VERSIÓN

Disney prepara un remake de Mi Pobre Angelito, una de las películas más populares de los 90 protagonizada por Macaulay Culkin. Han pasado muchos años desde que el joven conquistara a los espectadores con su interpretación, pero el actor no ha dudado en dar su peculiar opinión sobre la nueva versión que anunció Disney.

Culkin ha compartido en redes sociales su visión sobre lo que Disney ha descrito como una película que será “hecha para una nueva generación”.

El actor publicó una imagen en la que aparece luciendo un desaliñado aspecto con una diadema y ropa descuidada, además de un hilarante y espontáneo gesto. “Así es como sería realmente ‘Mi Pobre Angelito’ actualizada”, escribió junto a la imagen.

Sin embargo, esta broma ha convencido como una posible premisa para una secuela y ha ganado cada vez más popularidad entre los fans de la saga. El actor tuvo un gran impacto durante la Navidad de 2018 cuando protagonizó una campaña de Google del altavoz inteligente Google Home, un anuncio en el que se metía de nuevo en la piel de Kevin para hacer frente a unos ladrones, aunque esta vez con la ayuda de numerosos dispositivos electrónicos. Es por eso que muchos seguidores apuestan por una nueva historia en la que un Kevin adulto corra las mismas aventuras que vivió de pequeño.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 7, 2019