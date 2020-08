Michelle Obama aseguró que Donald Trump es “el presidente equivocado” para Estados Unidos

La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama abrió el lunes la primera jornada de las Convención Nacional Demócrata, donde aseguró que Donald Trump, “es el presidente equivocado” y “no está a la altura” para el país y llamando a votar Joe Biden el 3 de noviembre.

“Déjenme ser tan honesta y clara como me es posible. Donald Trump es el presidente equivocado para el país. Ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo, pero claramente está rebasado. No está a la altura de este momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea para nosotros. Es lo que es”, afirmó en el cierre de esta jornada inaugural, en una convención que se realiza de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus.

Valió la pena aguantar hasta las 5 de la mañana para oír el discurso de Michelle Obama. Conmovedor, devastador, GENUINO, histórico. No sé si sirva de algo porque el mundo está sumido en una era MUY, MUY tenebrosa, pero fue un placer y un honor escucharlo… pic.twitter.com/ztGENZgunc — (((Oscar Gastélum))) (@RockStroke) August 18, 2020

También se refirió al racismo sistémico tras los recientes homicidios de George Floyd y Breonna Taylor y a cómo Trump gestionó el dolor y las protestas que durante semanas sacudieron a todo el país.

“Cuando miramos a esta Casa Blanca en busca de liderazgo, consuelo o cualquier forma de equilibrio, lo que encontramos en su lugar es caos, división y una completa falta de empatía”, atacó.

“Si creen que las cosas no pueden ir a peor, confíen en mí, sí pueden; y lo harán si no cambiamos en estas elecciones. Si queremos tener alguna esperanza de acabar con este caos, tenemos que votar por Biden como si nuestras vidas dependieran de ello”.

“Debemos votar por Biden en un gran número que no pueda ser ignorado”, dijo pidiendo una masiva participación para evitar que un eventual triunfo del demócrata sea catalogado como fraude, como ya ha adelantado Trump.

“Joe no es perfecto“, dijo sobre Biden, ocho años vicepresidente de su marido. Pero “sabe lo que se necesita para rescatar una economía, hacer frente a una pandemia y liderar nuestro país. Y escucha. Dirá la verdad y confiará en la ciencia“, aseguró.