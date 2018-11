MIGRANTES SE QUEDARÁN EN MÉXICO, SENTENCIA TRUMP

Este sábado, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los migrantes centroamericanos que se encuentran en la frontera sur con México no serán admitidos en su país hasta que sus solicitudes de asilo sean aprobadas por la Corte.

Además, indicó que solo aceptarán en Estados Unidos a los migrantes que ingresen legalmente.

“Todos se quedarán en México. Si por alguna razón es necesario, cerraremos nuestra frontera sur. No hay forma que Estados Unidos, después de décadas de abuso, tolere esta peligrosa y costosa situación”, sentenció.

Migrants at the Southern Border will not be allowed into the United States until their claims are individually approved in court. We only will allow those who come into our Country legally. Other than that our very strong policy is Catch and Detain. No “Releasing” into the U.S…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2018