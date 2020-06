Minero se vuelve millonario luego encontrar dos piedras preciosas de tanzanita; se cree que son las más grandes en su tipo

Un minero llamado Saniniu Laizer, de 52 años de edad, se volvió millonario al encontrar dos rocas tanzanitas, un mineral azul purpura típico del note del país, cuando trabajaba en la zona de Simanjiro, en Tanzania.

Las dos piedras que pesan 9.2 kilos y 5.8 kilos cada una, son probablemente las piedras más grandes de su tipo, además se cree que se extingan en aproximadamente 20 años, por lo que el ministerio de Finanzas y el Banco de Tanzania decidieron comprarle ambas piedras preciosas en casi tres millones de euros.

We have a new billionaire in #Tanzania🇹🇿 @SaniniuLaizer Tanzanians are rich, #Tanzania is a Rich Country and this is the right narrative. Mr Saniniu Laizer makes it to Tanzania’s billionaire list with Tshs. 7.7 Billion from of a record breaking sale of 9KG Tanzanite Stone. pic.twitter.com/rHbtSSERxf

— Branding Tanzania 🇹🇿 (@tzbranding) June 24, 2020