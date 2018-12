MÍNIMO EL TRABAJO DE REPARACIÓN EN CARRETERAS FEDERALES, ASEGURAN

Aunque no en todos los tramos, ya hay gente haciendo algunas adecuaciones y reparaciones en una pequeña parte de la carretera Campeche-Mérida, señaló el diputado Carlos Jasso Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la LXII Legislatura del Congreso del Estado.

En breve entrevista, comentó el domingo pasado constató ya se realizan algunos trabajos en esa importante arteria, “no en todos los tramos pero cuando menos en algunos lugares se está trabajando”.

-El trabajo que se hace es mínimo, comparado con lo que necesitan no solo esa carretera, sino las de todo el Estado, las del Sur, las del norte, todo lo que es el tramo de Palizada, Santa Adelaida hacia Aguacatal, de ahí a Escárcega. Todo está en pésimas condiciones; vemos algunas unidades de la SCT que andan bacheando pero es algo mínimo lo que están haciendo.

-La verdad no impactan en nada las acciones que están tomando en cuenta –afirmó categórico- e indicó son tramos federales en los que no entra la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, son diferentes instancias y no puede participar pues es un tramo federal y eso lo ve el Gobierno Federal.

-Estamos esperando que con el cambio de gobierno haya atención y ver, de aquí en adelante, cómo van a actuar, cómo va a ser porque cada día están peor y con las lluvias se empeora el mal estado del os caminos, hay deslaves, muchos baches. Hay prioridades.

-Los caminos estatales están siendo raspados por motoconformadoras y los caminos quedan transitables y seguros y disminuye el índice de accidentes.