Mohamed piensa en su retiro, pero primero quiere lograr su sueño

El entrenador argentino Antonio Mohamed ya tiene en mente cuándo se retirará de los banquillos y, además, reveló cuál es el equipo al que sueña dirigir. ¿Quieres conocer lo que dijo? quédate aquí te lo contamos.

El estratega del campeón del balompié mexicano, Rayados de Monterrey expresó nuevamente su deseo de dirigir al club de su país Boca Juniors.

“Mi idea es tomar un club importante que tenga la necesidad de pelear un campeonato, después el equipo que sea es bienvenido. No tengo una elección por cada uno. Ojalá que me toque y si no me toca, no será para mí. No estoy obsesionado con eso”, dijo en entrevista para la Radio La Red.

Mohamed dejó en claro que en unos dos años se retirará del futbol a pesar que aún es un técnico joven.

“Tengo casi 50 años. Me parece que llevo 17 o 18 dirigiendo y, la verdad, que me cansa un poco. Toda la vida dependiendo de un resultado. Voy a dirigir un par de años más y después me dedicaré a descansar y a disfrutar de la vida”, contó.

El ex jugador de Toros Neza y otros equipos, no descartó en un futuro ser directivo de algún equipo.

“Esto es como te sientas más cómodo y según la etapa de tu vida en la que te toque. Nosotros salimos campeones el 29 de diciembre y el 7 de enero perdimos un partido y ya no servíamos para nada. El futbol es muy dinámico y hay que estar preparado para todo”, admitió.

Mohamed y el resto del plantel de La Pandilla se encuentran en cuarentena al igual que todos los clubes de la Liga MX, debido a la pandemia del Coronavirus que sigue afectando al mundo.