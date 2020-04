Mon Laferte busca subirle el ánimo a la gente

Mon Laferte ha conseguido ser tan auténtica como ella ha querido y así lo refleja en Biutiful, su más reciente sencillo.

La cantante señala que un día, antes de que comenzara el confinamiento, Mon tuvo uno de eso días en los que la gente se levanta sintiéndose bien, viéndose bien y aceptándose tal cual es, fue donde nació Biutiful y su concepto visual plasmado en un video grabado en su recámara, sin producción profesional, donde es ella misma.

“La empecé a escribir cuando ya había empezado lo de la pandemia, pero todavía no estábamos encerrados, entonces la escribí y la grabé cuando todavía podíamos estar fuera y terminamos los últimos detalles ya dentro de la cuarentena. La canción me ha caído bien personalmente porque obviamente hay días que me despierto y me siento increíble, con ánimo y canto y trato de subirle el ánimo a mis amistades; hay otros días que quiero matar a alguien, pero mi propia canción la pongo y me levanta el ánimo.

“El video también lo hice unos días antes del encierro, presentía que venía algo que íbamos a estar un largo rato en un encierro. No sabía si iba a hacerlo un lanzamiento o no, y cuando ya nos vimos en toda esta situación dije ‘le va a servir a la gente para matar el tiempo’. Me da gusto que le pueda servir a alguien esta canción y le pueda levantar el ánimo a la gente”, dijo Laferte. (Con información de Excélsior)