Monos roban muestras de sangre de pacientes con covid-19

Un grupo de monos en la India atacó a un trabajador de la salud, para luego robarle muestras de sangre de pacientes con covid-19.

Autoridades informaron que el médico iba caminando en la facultad de medicina en Meerut, en la capital de Uttar Pradesh en la India cuando sufrió el ataque.

De acuerdo con el doctor de la Universidad, SK Garg, los monos agarraron y huyeron con muestras de sangre de cuatro pacientes con covid-19 que están en tratamiento, por lo que tuvieron que tomar nuevas muestras.

#Mission_hunger_free_bbsr#Fight against #COVID-19

Today the monkeys were fed in Bhubaneswar's Khandagari by Help India"It's great to be able to feed these animals,our organization provides food to 500 helpless animals every day @CMO_Odisha

@HUDDeptOdisha @cpbbsrctc @pcsarangi pic.twitter.com/YsVlFZrBJ5

— HELp INDIA (@HELpINDIA18) April 1, 2020