MORENISTAS PERDIERON OPORTUNIDAD DE JUSTIFICAR MALAS DECISIONES DE AMLO

Al abandonar las comparecencias, los diputados de Morena perdieron la oportunidad de justificar las malas decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las respuestas de los Secretarios del gobierno del Estado han sido correctas; se han perdido muchos empleos no nada más en la entidad, sino a nivel nacional, señaló la diputada panista Nelly Márquez Zapata, quien indicó previo a la glosa del IV Informe se tomaron acuerdos del orden que se llevaría.

Asimismo, indicó que la queja sobre la negativa al derecho de réplica, solo pone de manifiesto que no conocen la Ley Orgánica del Congreso del Estado, donde se establece esta medida.

Calificó de incorrecto lo que hicieron, lo mismo que argumenten que se golpea el Presidente porque es una comparecencia y los recursos que maneja el Estado son una combinación con los dineros federales, aunque los diputados locales no los revisen.

-Está involucrada toda la vida política, económica y de desarrollo del Estado con lo que haga la Federación en muchas áreas. El Presidente no fue mencionado, pero… bueno, es parte de los “panchos” que tienen que hacer porque gobernar tiene un desgaste y lo están haciendo bastante mal, hemos perdido muchos empleos en la entidad y en el país y eso pone a la economía muy débil, sobre todo la de la entidad.

Enfatizó que lo dicho por los Secretarios en la primera comparecencia fue correcto y citó como ejemplo la actividad pesquera, el retraso en la entrega de permisos de captura como es el caso del pulpo, luego de que durante 20 años solo se renuevan, en tanto que en turismo, se tiene que decir que tal o cual programa no se hace porque el Gobierno Federal lo desapareció, “eso no es golpear”.

De manera especial se refirió a la falta de medicamentos, pues los campechanos están sufriendo por las enfermedades e incluso aseguró se están muriendo algunas personas porque no hay.

-El Secretario señaló los esfuerzos que se hacen y que tratan de resolver pero solo se ha comprado el 40 por ciento de lo que se necesita de medicamentos porque no están dado el recurso del Gobierno Federal –puntualizó.

-Definitivamente, el que se va, pierde su oportunidad y era el momento para que pudieran argumentar su defensa al Gobierno Federal y dicen no tener derecho a réplica, pero eso es no conocer la Ley Orgánica.

-Me parece que tenían muchísimos diputados en orden para poder participar y no lo hicieron; fue un pretexto, no tienen cómo dar la cara a los ciudadanos con todos los errores terribles y que pronto vamos a ir sintiendo los más, que está haciendo el Gobierno, hoy sí diría el nombre, de Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, sobre la salida el día de ayer del diputado independiente Luis García Hernández, con una sonrisa respondió: “Luis García, es un vacile”.