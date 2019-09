MORENISTAS DESCONOCEN MÉTODO DE ELECCIÓN DE SU PRÓXIMA DIRIGENCIA

José Luis Flores Pacheco, diputado local y consejero del partido MORENA, se “descartó” para participar en el proceso interno de selección de la nueva directiva de ese instituto político en la entidad, y sin ocultar su satisfacción dijo ya “suenan” como posibles aspirantes, Carlos Martínez Aké, actualmente diputado federal, así como Arturo Moo Cahuich, pero tendrían que surgir de una consulta a la militancia, aunque aclaró solo es una propuesta.

Calificó de correcto que el ex dirigente de MORENA, hoy Jefe de la Nación, señale puede hacerse a través de una consulta, pero “aclaró” solo es una propuesta, y que el Comité Ejecutivo Nacional analiza los estatutos para fijar los mecanismos, la directriz y si solo será para la dirigencia nacional.

-No tenemos con exactitud cómo va a ser el procedimiento y el adendum no se ha presentado –apuntó y que es una opción por lo que antes de concluir septiembre, los militantes sepan cómo se hará.

Admitió que este proceso se ha tornado como “pleito”, lo que justificó al señalar se trata de diferentes ideas que “se entienden y comprenden”, y que la consulta demostraría a quién acepta la militancia, opción que, aunque consideró viable, dijo se hará “lo que se diga a nivel nacional” y la militancia participará.

Finalmente, dijo que las Asambleas estatales y distritales serán el 19 de octubre y la nacional en noviembre próximo y añadió en lo local, ha escuchado el interés de Carlos Martínez Aké, la actual secretaria Martha Patricia León López, pero no sabe si el ex dirigente Carlos Ucan, quien fuera sancionado por poner de ejemplo al “Chapo Guzmán” como ejemplo para los jóvenes, y otros que no lo manifiestan porque no ha salido la convocatoria.

-Son 20 consejeros y de entre ellos se elegirá al presidente en la entidad y seis cargos más y podrían verse a los ex panistas que ya se afiliaron.