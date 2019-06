MORENO CÁRDENAS RESPALDARÁ A AMLO

Luego de reiterar que el trabajo con el Gobierno Federal es de manera respetuosa y coordinada, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, indicó brindará su apoyo total al Presidente Andrés Manuel López Obrador, de ir a un acuerdo y negociación en conjunto del Gobierno de la República con los negociadores que encabeza el Canciller Marcelo Ebrad.

Señaló las decisiones que tiene el Gobierno del vecino país del norte puede tener repercusiones severas en las entidades federativas.

—Estamos llamados a estar unidos todos los mexicanos, los tres órdenes de Gobierno, los empresarios, la sociedad civil, los organismos no gubernamentales, todos; esto no tiene color, no tiene Partido, sino respaldar al Jefe del Ejecutivo para que vayamos en acuerdo a una negociación en conjunto —indicó.

En entrevista, señaló contribuirá a tener una estrategia clara un programa claro y lograr el acuerdo para México, que no se impongan los aranceles porque no podemos mezclar las cosas, pues una cosa es el tema económico y otro el migratorio.

-Respaldaremos como un acto institucional al Presidente.

Puntualizó es una muestra para dejar claro que los mexicanos estamos unidos… el pueblo de México tiene carácter, tiene categoría, y vamos a defender lo nuestro con claridad, con firmeza y esperamos del Presidente de la Republica un posicionamiento firme, respetuoso, serio, claro, de compromiso de trabajar y dejar claro que el pueblo de México y los norteamericanos son hermanos.

Más adelante, Moreno Cárdenas apuntó el tema de migración debe ser fundamental en la agenda bilateral.

Manifestó también se tienen que tomar decisiones en el tema económico y que el Gobierno de la Republica lo tiene contemplado y apuntó que si el lunes próximo se aplican los aranceles, lo que sucederá es que el Gobierno Mexicano también plantee aranceles a los productos que vienen de los Estados Unidos —puntualizó.