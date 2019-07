MUCHO TRABAJO DE CAMPO QUE REALIZAR EN MATERIA AMBIENTAL, ASEGURAN

Ileana Herrera Pérez, nueva secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (Semabicc), aseguró que a partir de su nombramiento, se verá la presencia de la dependencia en toda la geografía estatal, e indicó que la instrucción precisa del gobernador Carlos Miguel Aysa González es trabajar fuerte y, “el que no sirve, se va”.

Aseguró habrá mucho trabajo de campo y se verificará con exactitud los asuntos existentes para darles solución lo más pronto posible.

Afirmó también se trabajará con todo tipo de programas e indicó la hoy Semabicc, tiene muchos y muy amplios, por lo que “hay mucho por hacer”, al tiempo que pidió a la población denunciar las irregularidades que conozcan sobre el daño al medio ambiente y pueden hacerlo por escrito, a través de redes sociales o bien vía telefónica directamente con ella, y se les dará seguimiento puntual.

-Van a ver la presencia de la Secretaría en todos lados, no me gusta “calentar asiento”… toda la gente que encontré, en el buen ánimo de apoyar y poco a poco informaré de cada actividad y me reuniré con el personal Dirección por Dirección para “empaparme” de toda la problemática y darle dirección por lo que toda persona que tenga una denuncia, las puertas están abiertas.

.Hay muchos temas que abordar. El reto hoy es que todo se tenga que atender y bien, hay que resolver y no nada más hacer como que se trabaja; vamos a trabajar fuertemente, las instrucciones del Gobernador son el que no sirve, se va. Nos tenemos que poner las pilas, y sacar adelante todos los temas que están sin resolver.

-El proyecto es trabajar, dar resultados y que se oiga esa Secretaría, que va a ser un ejemplo para las demás; el eje principal.