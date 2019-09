NADAL, A SU 5ª FINAL EN US OPEN

Tras eliminar a Matteo Berrettini con parciales de 7-6(6), 6-4, 6-1, el español Rafael Nadal clasificó a la final del Abierto de Estados Unidos. El domingo se enfrentará contra Daniil Medvedev en busca del título.

El español no cayó en la trampa ante el ‘novato’ Matteo Berrettini para superar las semifinales del US Open por 7-6(6), 6-4, 6-1 en dos horas y 35 minutos.

Nadal se abrió paso en la que será la final de Grand Slam número 27 de su carrera (18-8) y la quinta en Flushing Meadows. No obstante, este domingo tratará de recortar distancias frente a Roger Federer en la lista histórica de campeones en esta categoría. Y es que el español guarda en su vitrina 18 títulos, mientras que el suizo conserva 20 coronas de este nivel.

Sin antecedentes ni referencias en el cara a cara, la Arthur Ashe Arena reunió por primera vez a los protagonistas en la semifinal de Flushing Meadows. El italiano, cabeza de serie No. 24, llegaba con confianza, la muñeca suelta y sin las cadenas de la presión. Toda la responsabilidad estaba al otro lado de la red, sobre todo, desde que Novak Djokovic y Roger Federer se ausentaron del cuadro.

Pero Nadal no sucumbió a la presión de ser el único favorito en juego desde hace varios días en Nueva York. Y mucho menos se confió ante un rival que había sacado un billete para la Final Four del US Open por derecho propio, desplegando un tenis vistoso, potente y con descaro, que no tardó en dibujar sobre la pista más grande del mundo.

Eso sí, la falta de minutos de rodaje en este tipo de escenario pasó factura a Berrettini en los primeros minutos, que combinaba momentos de brillantez con golpes precipitados. Nadal estuvo cerca de hacer pagar el ansia de su rival en varias ocasiones. Y hasta en tres juegos al resto dispuso de opciones de break. Seis en total. Pero el italiano logró escapar de todas, con su servicio y valentía. Incluido un punto de set.

El tie-break fue el juez que decidió la balanza del primer parcial. Una doble falta y un ángulo corto de revés cruzado de Berrettini hicieron saltas las alarmas con dos mini-breaks (0-4) en el desempate. Tanto fue así, que el jugador nacido en hace 23 años, se colocó 4-6 para cerrar el set.

Sin embargo, Nadal demostró por qué es uno de los mejores jugadores de la historia cuando está contra las cuerdas. Enlazó cuatro puntos seguidos para dejar el marcador de su lado (8-6).