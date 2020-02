Nadie ha cumplido con requisitos para formar nuevo partido político: INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sentenció que hasta el día de hoy no hay ningún partido o ninguna persona que pueda decir que ya se cuenta con los requisitos para conformar un nuevo partido político y quien lo afirme antes de julio, estará mintiéndole a los mexicanos.

“No sé por qué hay quien anda diciendo que ya obtuvo registro como nuevo partido político. Eso, en las redes sociales, sobre todo, se ha difundido como si fuera una verdad y lo digo con todas las letras: ¡Cuidado! ¡Noticias falsas! No es cierto. Hoy nadie puede decir que ya obtuvo o que ya cumplió los requisitos para convertirse en partido político, nadie porque ni siquiera los requisitos formales, de los que estamos nosotros periódicamente avisando, es decir, el número de afiliados y el número de asambleas realizadas, sea distritales o sea estatales; nadie puede decir que esas ya son definitivas”, recalcó Córdova Vianello en entrevista.

Explicó que el INE hará un proceso de compulsa (revisión) para verificar que las agrupaciones que tengan la intención de convertirse en partidos políticos, hayan cumplido con al menos 233 mil 945 afiliados y hayan realizado al menos 200 asambleas distritales válidas o en su caso 20 asambleas estatales con al menos 3 mil asistentes.

El consejero presidente del INE aseguró que hay información que es de carácter provisional y se debe cotejar para evitar la doble afiliación entre agrupaciones y los partidos políticos.

“Está prohibida la doble afiliación. Si alguien participa en una asamblea por poner un ejemplo y después participó en la asamblea de otra organización, la que vale es la segunda, no la primera. Y la primera si esta baja implica que no tengo quórum no va a ser válida para efectos de registro”, el consejero presidente del INE.