De las ocho nominaciones al Oscar de Nace una estrella, cinco las habían acaparado Bradley Cooper y Lady Gaga. Él estaba nominado en las categorías Mejor Película (productor), Mejor Actor y Mejor Guion Adaptado y… no se llevó ninguna. Ella tenía dos oportunidades y aunque no pudo ganar como Mejor Actriz frente a La favorita Olivia Colman, nadie más pudo ganarle el Oscar de la Mejor Canción Original Shallow que dos semanas antes incluso ya había conseguido dos Grammy.

Desde lo más profundo de mi corazón, creo que la desafortunada verdad es que nuestros teléfonos celulares se están volviendo una realidad. Es parte de nuestro mundo. Y en nuestra canción planteamos no sólo una conversación, sino también una declaración conmovedora. A mí me encantaría no ser superficial (Shallow), pero lo soy. Y la parte donde canto: “Me gustaría zambullirme bien profundo y verme hacerlo” creo que habla por mucha gente. Y en momentos tan superficiales, tenemos la oportunidad de darnos las manos para tirarnos juntos al océano y nadar juntos en la parte más profunda que podamos, dijo la cantante.

La verdad es que yo no estoy en este lugar por mí. Estoy en este lugar por la gente. Yo amo la música. Amo ser actriz. Y la verdad es que en el momento en que me entregaron el Oscar, lo miré a los ojos y vi muchísimo dolor. Vi todo por lo que yo misma pasé. Nada es trabajo fácil. Nadie me regaló nada.