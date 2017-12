NASA PROYECTARÁ EN EL ESPACIO “STAR WARS: LOS ÚLITMOS JEDI”

Este fin de semana, tras meses de espera, millones de personas en todo el mundo podrán disfrutar de Los Últimos Jedi en cines. Sin embargo, habrá un grupo de afortunados que no verán la película de Rian Johnson en nuestro planeta… si no más allá de la estratósfera. Eso es lo que hará la tripulación a bordo de la Estación Espacial internacional, ya que la NASA ha confirmado que Star Wars: The Last Jedi se proyectará en el espacio.

El periodista especialista en viajes y misiones espaciales Robin Seemangal fue quien dio la noticia inicialmente en Twitter.

“Recibí confirmación por parte de fuentes de Disney y la NASA de que la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional proyectará Star Wars: Los Últimos Jedi. Más detalles pronto”.

Aunque todavía no se ha desvelado cuándo verán los astronautas la película, el oficial de Asuntos Públicos de la NASA, Dan Huot, también confirmó que esta proyección se llevará a cabo y explicó que la tripulación recibirá la película como un archivo digital y podrá visualizarla cuando prefiera.