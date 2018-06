NATALIA LAFOURCADE INTERPRETARÁ COCO EN LOS OSCAR

Natalia Lafourcade tiene el honor y el gran reto de animar al público asistente de los Oscar 2018 en lo que promete ser un espectáculo para la historia.

La cantante mexicana interpretará el tema ‘Recuérdame’ de la película animada ‘Coco’ . La cinta, que se basa en las tradiciones del país ‘Azteca’, es una seria candidata para llevarse todas las estatuillas doradas en las categorías nominadas.

Gael García Bernal, uno de los actores que prestó su voz para la producción, acompañará a Natalia en la presentación en vivo. Lafourcade entiende que está a días de un evento inolvidable, y su emoción la compartió en sus redes sociales.

“Estaremos este próximo domingo en la celebración de los premios Oscar… No me lo creo, pero ya no hay marcha atrás. Ya hicimos los ensayos , ya hicimos todo. Voy a estar representando a México y a una de las tradiciones que más amo de nuestro país: el Día de Muertos con la película ‘Coco'”, comenta orgullosa la artista desde Instagram .