NATALIE PORTMAN, LA PRIMERA THOR MUJER

Natalie Portman está de regreso en la franquicia de “Thor” en el MCU, pero esta vez ella tendrá su propia oportunidad de llevar el martillo. Así es, Lady Thor está aquí, y está lista para el estruendo.

Marvel anunció el sábado en la Comic-Con International en San Diego que Portman interpretará a una Thor femenina en la cuarta entrega de la franquicia, titulada “Thor: Love and Thunder”.

La película, coprotagonizada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson, será dirigida por Taika Waititi y se estrenará en noviembre de 2021.

Previamente, Portman interpretó a la astrofísica Jane Foster en “Thor” (2011) y en “Thor: The Dark World” (2013), aunque no apareció en “Thor: Ragnarok” (2017).

Esta vez ella se unirá a Hemsworth para hacer el trabajo pesado del superhéroe. “Siempre he tenido envidia del martillo”, bromeó Portman, según Variety.

El sábado, en la Comic-Con, Marvel anunció una serie de proyectos cinematográficos, incluida la esperada película de “Black Widow”, “Eternals”, “Shang-Chi y The Legend of the Ten Rings”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y un relanzamiento de” Blade”, con Mahershala Ali, ganador del Oscar, asumiendo el papel que interpretara Wesley Snipes.

La nueva serie de películas pone mayor énfasis en superhéroes mujeres y personas de color, lo que provoca nuevo entusiasmo en un mundo Marvel que todavía se sigue adaptando a la vida después de Iron Man y los “Avengers”.