Naya Rivera, actriz de Glee, desaparecida tras nadar en un lago de California

La actriz de origen puertorriqueño, Naya Rivera de 33 años, conocida por interpretar el personaje de Santana López en la serie “Glee”, desapareció el miércoles por la noche en un lago del sur de California.

El miércoles por la tarde la actriz había arrendado un bote en el lago para llevar a dar un paseo a su hijo.

De acuerdo con medios de comunicación locales, los pasajeros de un segundo bote encontraron al hijo de Rivera, de 4 años, solo y dormido en el barco con un chaleco salvavidas.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

Al parecer, el menor estaba ileso y comentó a las autoridades que salió a nadar con su madre pero ella nunca regresó.

En la embarcación alquilada se localizó un segundo chaleco salvavidas para adultos sin utilizar y documentos de identificación de Rivera, según los primeros reportes.

La policía del condado de Ventura informó que realizaban una búsqueda con botes, equipo de buceo y helicóptero en las aguas del Lago Piruletas, ubicado a unos 90 kilómetros (56 millas) al noroeste del centro de Los Ángeles. Sin embargo las autoridades suspendieron la búsqueda y continuarían hoy por la mañana.

The search for Naya Rivera will continue this morning at Lake Piru. The lake will be closed to the public while search operations continue. Dive teams from throughout the region will be assisting us through mutual aid. @VCAirUnit @Cal_OES @fillmoresheriff pic.twitter.com/q6LsHd8xaT

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020