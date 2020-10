Necesaria oficina de enlace de la Semar en el Golfo para combatir asaltos, señalan

El atraco a la embarcación camaronera “Michelle I” en alta mar que se registró hace dos días en la Sonda de Campeche, es una señal de alerta para los empresarios y para la tripulación, por lo que es necesario que la vigilancia en las áreas de captura se incremente para evitar ocurra lo que el año pasado por estas fechas, pues hubo tres asaltos a navíos, aseguró Ángel Castillo Novelo, presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas del Puerto de Campeche.

-Este es un problema que se ha presentado desde hace cuatro años y un barco italiano; me tocó vivirlo en el 2018, pues nos asaltaron frente a Ciudad del Carmen, nos tiraron de balazos, nos quitaron toneladas y media; el año pasado hubo tres asaltos, a un tripulante le tiraron un balazo en el hombro. Me quise poner altanero, tiraron un balazo y recapacite… de que me lastimen, no tiene caso, pero no es justo porque es fruto de 15, 20 días de trabajar día y noche y estamos con deudas y todo lo invertido en el barco…

-El armador ya no va a tener para sacar el barco y eso se va a provocar que la gente tenga miedo y nadie quiera ir a pescar al área donde ocurre y hace más difícil las cosas.

Señaló las embarcaciones cuentan con un dispositivo satelital, que manda la señal a Mazatlán, Sinaloa , se recupera la transmisión y se coordina con la Secretaría de Marina, para finalmente avisar a las autoridades en Ciudad del Carmen para ir en apoyo, pero para que esto ocurra pasan al menos seis horas.

-Es importante que la señal llegue directamente a las fuerzas armadas en Ciudad del Carmen y la respuesta de ayuda sea lo más rápido posible. Sabemos es importante cuidar las plataformas petroleras, pero también a la flota camaronera, pues hay vidas en riesgo en ambos casos.

-Es necesario contar con oficinas en Campeche o a nivel Golfo de México para agilizar estas diligencias –finalizó.