NETFLIX INGRESA AL MUNDO DE LOS VIDEOJUEGOS

La plataforma de streaming Netflix, la cual se dedica principalmente a la proyección de contenido multimedia (series, peliculas, documentales, dibujos animados, etc.) online, ha anunciado recientemente en el marco del E3, con sede en la Ciudad de Los Ángeles, California que dará el salto e incursionará en los videojuegos.

Luego de rumores, se confirma lo que muchos intuían desde hace tiempo atrás: la participación de Netflix ahora en el mundo de los videojuegos. A pesar del gran impacto que tuvo la empresa desde sus inicios, siendo en estos momentos una de las compañías más valiosas y poderosas económicamente, no le bastó el contenido multimedia y ahora tratará de competir mano a mano con las grandes corporaciones dedicadas a los videojuegos.

Entre los videojuegos más importantes que Netflix producirá están: Stranger Things 3 el juego, basado en la famosa serie original de Netflix. Estará disponible en Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Para PC, Mac, Android y iOS también habrá una versión, pero digital.

De igual manera, el portal web: Unocero.com mencionó acerca del desarrollo de: The Dark Crystal: Age of Resistance, el cual estará disponible para Nintendo Switch, Xbox One y PS 4. Para Mac y PC, habrá una versión digital.

Con esto, Netflix intentará hacer crecer, aún más sus ganancias y popularidad.