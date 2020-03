“Ni recordaba que el lunes es el paro de mujeres”, admite AMLO

Pese a que dice estar al tanto del tema de género y siempre ha estado “muy empapado” sobre la igualdad entre la mujer y el hombre, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador admitió que no recordaba que el lunes próximo nueve de marzo será el Paro Nacional de Mujeres.

Por lo que dijo le sorprendió que de manera “grosera” varias mujeres se enojaron en las redes sociales cuando en la mañanera del martes se informara que el día 9 se comenzarían a vender los boletos de la Lotería Nacional para recaudar el monto equivalente al avión presidencial.

Y para que no se piense que su gobierno “es provocador” y no respeta al movimiento feminista —al que, según su punto de vista, los conservadores se han montado—, anunció que la venta de los 6 millones de boletos, de los cuales solo compró un cachito, se pospone hasta el martes 10 de marzo.

“Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y, por eso, dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos (…) de repente en las redes sociales un grupo, vinculado a un partido, se ofenden que por qué van empezar a distribuirse los boletos, además hasta groseras; entonces, no, no va a ser el lunes, el martes o el miércoles, el martes, no se puede caer en ninguna provocación, el conservadurismo está muy irritado y muy molesto por los cambios, por la transformación”, manifestó en la conferencia de este miércoles.