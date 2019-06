NIEGA MOHA ESTAR VENDIDO CON EL AYUNTAMIENTO

El líder sindical de Los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, negó estar vendido a alguna autoridad del Ayuntamiento de Campeche como lo acusara el líder sindical de la Comuna, Manuel Bonilla Carrillo.

“Yo no estoy vendido con ninguna autoridad, mi trabajo me avala, y eso es en lo que me he enfocado, ahorita ya conseguimos la reinstalación de todos los trabajadores que fueron suspendidos, también ya se les pagó los cinco días que le fueron descontados a los huelguistas”.

Urueta Moha dijo que no estará en donde la gente no lo quiere, ésto en respuesta a las voces como la de Bonilla Carrillo que cuestionan sus aspiraciones a la reelección como Secretario General de los Poderes.

“Lo único que voy a decir es que no estaré donde no me quieren, y no competiría para perder, no voy a pasar la vergüenza y si me atrevo es porque la gente me respalda”.