NIEGA URUETA QUE SINDICALIZADOS ESTÉN SIENDO AMENAZADOS

Luego de asegurar que no hay amenazas hacia ningún trabajador por externar sus preferencias hacia algún partido político, José del Carmen Urueta Moha, secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, indicó hay la instrucción precisa de que ningún trabajador debe estar en eventos partidistas en horas laborales.

-Eso de que amenazan a los trabajadores, que a base de chantajes se les quiera tener callados, ya no se ve el día de hoy; si el trabajador hace algo o va para un lado o para otro, lo hace por su libre decisión, por su libre albedrío, somos ciudadanos libres y lo podemos hacer –afirmó categórico.

-No he tenido ninguna queja de ningún tipo, al contrario. Ya di instrucciones que no quiero a ningún trabajador sindicalizado, en horas de trabajo, en ningún evento político de ningún partido. La sanción sería el despido, sin importar de que Ayuntamiento se trate o de cualquier Secretaría del Gobierno del Estado si nos dan las pruebas.

Urueta Moha puntualizó que como líder del Sindicato, en el momento que se le haga de su conocimiento “algún maltrato a algún compañero que pertenezca a otro partido que no sea el PRI, no voy a tolerar que una autoridad pase por encima de los derechos de los compañeros y en el momento que llegue la queja, lo atiendo pero no he recibido inconformidad alguna y soy el primero en la posición de defender a la base trabajadora”.