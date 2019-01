NIEGA VOCERO DE LA COMUNA HABER ROTO DIÁLOGO CON SINDICATO

Pese a que se ha firmado como fecha de estallamiento a huelga el 6 de febrero próximo, el vocero del Ayuntamiento de Campeche, Alejandro Gasca May, negó que se haya roto el diálogo, afirmando que todavía se puede llegar a un acuerdo, aunque acusó que hay propuestas del sindicato que son incongruentes.

“El sindicato es libre de hacer lo que crea pertinente, nosotros seguimos en las pláticas, tratar de llegar a un acuerdo con el sindicato, todavía no está roto el diálogo porque todavía vienen procesos; el sindicato aplazó la huelga al día 6, y de aquí a eso hay mucho por hablar, nosotros estamos abiertos a llegar a una solución para bienestar de los sindicalizados no para bienes personales”.

En caso de que la huelga llegara a estallar, dijo que no se deberían afectar las áreas operativas del Ayuntamiento para no afectar a los ciudadanos, sin embargo eso se determinaría con la formación de los comités de huelga el próximo 23 de enero.

“No vamos a caer en chantajes pero si vamos velar por los intereses de los trabajadores, procuramos el bien común y no de uno solo, siempre y cuando sean incongruentes las propuestas porque piden 12 por ciento de incremento salarial, ya de entrada es una gran incongruencia, pero bueno, nosotros estamos ofreciendo un 2 por ciento”.