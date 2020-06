Niño es condecorado por el presidente de Kenia por fabricar una maquina semiautomática para lavarse las manos

Stephen Wamukota, de 9 años, fue condecorado en Kenia con la medalla al mérito por inventar una máquina semiautomática para lavar las manos.

Wamukota, vive en la aldea de Mukwa en el condado de Bungoma en Kenia. El estudiante de primaria construyó, con la ayuda de su padre, una máquina semiautomática para lavarse las manos sin necesidad de tocar tocar una llave.

EXCLUSIVE: Stephen Wamukota, the innovative boy from Siboti Ward in Bumula, shares more about his hand washing system on #NTVTonight at 9pm. pic.twitter.com/TgcAxbSdkJ

“Vi en televisión cómo ensamblan motores en carros de juguetes y le dije a mi papá que podríamos hacer algo similar, pero para lavarse las manos.” comentó Stephen en una entrevista para CNN.

9-year-old Stephen Wamukota built a wooden handwashing machine. He received one of Kenya's highest award for his effort https://t.co/8u6sI57Mlh pic.twitter.com/Ad9tB1czSy

La máquina tiene dos pedales, uno para el agua que se guarda en un recipiente de capacidad limitada y un pedal que sirve para dispensar el jabón. Ambos pedales se activan con el pie para no tocar ninguna manivela, llave o manguera.

9-year-old Innovator, Stephen Wamukota has received a national award in Kenya,

Presidential Order of Service, Uzalendo for a washing machine he created.

He went viral for his invention, which enables users sanitize and wash their hands without touching the items. pic.twitter.com/8JDF6M7NNv

