Niño que salvó a su hermana menor es nombrado Campeón Honorario del Consejo Mundial de Boxeo

Bridger Walker, de 6 años de edad, es ahora el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al ser nombrado como miembro honorífico del CMB.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reconoció al niño y aseguró sentirse honrado al nombrar a Bridger como Campeón Honorario.

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger "The bravest man on Earth" Walker 🔝🔰 pic.twitter.com/cxQV5O3SNL

“Nos sentimos honrados de nombrar a Bridger Walker, de apenas seis años, Campeón Honorario del Consejo Mundial de Boxeo, por sus valientes acciones que representan los mejores valores de la humanidad. Bridger, eres un héroe”, mencionó Mauricio Sulaimán.

Bridger Walker de Wyoming, Estados Unidos, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se viralizara la historia de cómo había salvado a su hermana menor.

La historia fue publicada por su tía Nicole Walker el pasado 9 de julio y agregaba fotografías del niño con cicatrices de más de 90 puntos de sutura; el menor de edad fue mordido por el perro de sus vecinos al proteger a su hermana.

Cabe mencionar que la historia llegó a oídos de los actores de “The Avengers”, los cuales les enviaron un mensaje emotivo al niño que valientemente defendió a su hermana.

Chris Evans le prometió enviarle el escudo original del Capitán América y lo animó durante su recuperación, así como afirmaba que su pequeña hermana era afortunada de tenerlo.

Mark Ruffalo y Chris Hemsworth también felicitaron al pequeño y aseguraron que el menor de seis años quien estuvo a punto de perder el ojo izquierdo por el ataque del perro, era una inspiración para todos ellos.

Tom Holland también felicito a Bridger Walker y le aseguró que si él deseaba ir al set de la película que a ver cómo filmaban la película y el traje de Spiderman era completamente bienvenido.

Por su parte, Robert Downey Jr. le envió un tierno mensaje en donde le aseguró que podía llamarlo cuando fuera su próximo cumpleaños.

Following @ChrisEvans' heartfelt thank you to 6-year-old Bridger Walker for saving his younger sister from a dog attack, actor @RobertDowneyJr has now sent his own video message promising something special for Walker on his next birthday: pic.twitter.com/jEA9LC03ni

— MCU Direct (@MCU_Direct) July 17, 2020