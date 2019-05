NIÑOS DE 4 A 15 AÑOS PRESENTAN DIFICULTAD DE COMPRENSIÓN LECTORA

La falta de comprensión de los textos y la complejidad para resolver ecuaciones matemáticas básicas, son los principales problemas que enfrentan niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 15 años de edad en el estado, así lo destacó Carlos Rossainz Castillo, coordinador de Innovaciones Educativas del proyecto de Medición Independiente de Aprendizajes (MIA).

Lo anterior lo dio a conocer durante la presentación de los resultados de la evaluación realizada a 2 mil niños en el estado.

“De los resultados que más llamaron nuestra atención es que cuatro de cada 10 niños de secundaria no están entendiendo lo que leen, nos preocupa porque las pruebas aplicadas debían ser contestadas por un alumno de cuarto grado de primaria, entonces estamos viendo que alumnos de secundaria no están resolviendo, tenemos alumnos de tercero de secundaria que no están sumando ni restando correctamente”.

Destacó que estos resultados ya fueron presentados ante la Secretaría de Educación y otras instituciones educativas, con la finalidad de que se adquieran los métodos de formación que puedan atacar estos problemas.

“Los resultados se los presentamos ya a las autoridades educativas, y estamos a la espera de que algunos de estos ayuntamientos, escuelas, autoridades nos digan cómo podemos trabajar conjuntamente para solucionar estos problemas a través de nuevas estrategias”.