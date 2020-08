“No estaría en la Casa Blanca si no fuera por tu esposo”: Trump a Michelle Obama

“Por favor que alguien le explique a Michelle Obama que Donald J. Trump no estaría aquí en la bella Casa Blanca, si no fuera por el trabajo hecho por su esposo, Barack Obama”, respondió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la exprimera dama.

Lo anterior, luego de que Michelle Obama indicara que Trump es el presidente “equivocado” para el país y lo describió como un líder divisivo con una absoluta “falta de empatía”, que no ha estado a la altura del reto de la pandemia y la crisis económica asociada.

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement…..

“Mi gobierno y yo creamos la mejor economía de la historia de cualquier país”, publicó el mandatario, pese a que Estados Unidos es el país del mundo más enlutado por el coronavirus, con más de 170.000 fallecidos, y el desempleo está por encima de 10%.