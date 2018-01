NO HABRÁ AUMENTO AL PRECIO DE LA TORTILLA: PROFECO

A pesar de que a nivel nacional el sector de la masa y la tortilla existe la posibilidad de aumentar el precio por kilo de la tortilla entre 1 peso con 50 centavos y los 3 pesos, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rafael Montero Romero, aseguró que esto no será posible.

En conferencia de prensa, señaló que el costal de harina de maíz aumentó 54 pesos, pero no es considerado un golpe al insumo, por lo que no es motivo para que la masa y la tortilla incrementen su costo. Además, de que no hay un estudio socioeconómico que les permita a los comerciantes tomar dicha decisión; agregó que la tortilla es un alimento base en la dieta de los mexicanos por lo que un aumento afecta de manera directa al bolsillo del consumidor.

En ese contexto, el sector tortillero se reunirá el 8 enero con el delegado de la PROFECO, autoridades estatales y economía para regular el tema de ordenamiento de los mototortilleros y erradicar la venta clandestina, que ha causado bajas ventas del producto básico.

Romero Montero indicó que la llegada de los vendedores en moto con el paso del tiempo se salió de control, por lo que es necesario respetar el número de 5 mototortilleros por puesto, además de buscar un balance en la ganancia de ambos.