NO HABRÁ PRÓRROGA PARA TRAMITAR CREDENCIAL DE ELECTOR

No habrá prórroga alguna para quienes no realizaron el trámite de cambio de domicilio, renovación o solicitud de su credencial de elector, que vence el 31 enero próximo, y no podrán participar en el proceso electoral del 1 de julio del 2018, advirtió Ernesto Rodríguez Juárez, vocal del Registro Federal de Electores (RFE), quien también informó que se han atendido a 60 mil ciudadanos campechanos en los once módulos que operan en el Estado de Campeche.

En conferencia de prensa, momentos antes de iniciar un volanteo en algunos puntos de la ciudad, para invitar a los campechanos a realizar este trámite o recoger su mica si no lo han hecho, Rodríguez Juárez destacó que un sector importante de la población son los jóvenes, que representan el 30 por ciento del padrón electoral y de la Lista Nominal.

-De los 60 mil campechanos atendidos en los once módulos, 6 mil 800 corresponden a jóvenes que se han inscrito por primera vez; deben registrarse antes de vencer el plazo señalado, si ya tienen 18 años o los cumplen a más tardar el 1º de julio próximo.

Más adelante, comentó que el padrón electoral cuenta con 639 mil registros, de los cuales 633 mil ya recogieron su credencial de elector, por lo que indicó hay nueve mil ciudadanos que solicitaron su credencial pero no regresaron por este importante documento, por lo que no están incluidos en la Lista Nominal y no podrán ejercer su derecho al voto. Agregó que de los 44 mil credenciales con recuadro 15 que se dieron de baja, aún quedan 11 mil que no han acudido a hacer su trámite para obtener una nueva credencial

Finalmente, comentó que la Lista Nominal creció poco más de cuatro puntos porcentuales con respecto a la que se utilizó en la jornada del 2015.