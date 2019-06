NO HAY APOYOS PARA APICULTURA, ADVIERTE DIPUTADO

La apicultura es una actividad que toca a las comunidades más humildes del Estado y es una actividad que no ha recibido el apoyo que requiere y por eso pedimos en el Congreso del Estado que dependencias como la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal, elaboren un plan de contingencia y reciban el respaldo que requieren, señaló Ambrosio López Delgado, dirigente de la Unión de Productores de Caña de Azúcar en Champotón.

Indicó en el país hay 40 mil apicultures, de los que 7 mil se encuentran en nuestra entidad, que hoy enfrentan una difícil situación y las autoridades estatales y federales deben encontrar una solución y brindarles la ayuda que necesitan pues no han tenido respaldo ni han recibido beneficio alguno, lo que además pone en riesgo esta importante actividad.

Recordó que en el 2017 la producción melífera fue del orden de las 10 mil toneladas, que el año pasado se redujeron a cuatro mil y falta ver los resultados del año en curso e insistió en que no han recibido el apoyo que requieren.

-Es importante que ambas instancias trabajen de manera coordinada y diseñen un plan en apoyo a los apicultores campechanos que les permita recuperarse.

Señaló los mieleros han enfrentado problemas climáticos, deforestación que reduce la floración, vital para esta actividad, y no han tenido el respaldo del gobierno federal y parte del estatal, mientras que otros grupos han obtenido beneficios.

-Los apicultores ven con preocupación que no reciben respaldo y la apicultura toca las comunidades más humildes y por ello es importante se tomen todas las acciones necesarias. Estamos conscientes no hay tantos recursos pero deben buscarse loe mecanismos para hacerlo y no esperar a que colapse la apicultura en la entidad, actividad que ha dado mucho –finalizó.