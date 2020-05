No hay condiciones para volver a clases en Campeche, señala sindicato

El secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, Carlos Chan Keb consideró que por el momento no hay condiciones para retomar las clases en las escuelas debido a que se pondría en riesgo la salud de los menores.

Sin embargo, recalcó que la Secretaría de Educación Pública tiene la última palabra, y explicó que en el momento que sea anunciado el retorno a las aulas los padres de familia tendrán qué decidir finalmente si enviar o no a sus hijos.

Comparó la contingencia sanitaria del Covid-19 con una temporada de huracanes explicando que cuando llueve, los padres deciden si arriesgar o no a sus hijos, puntualizó que algo similar pasará cuando se retomen las clases presenciales, pues aunque la autoridad federal indique que el estado se encuentra preparado para ello si los papás no lo consideran así no acatarán la medida.

Carlos Chan Keb refirió que los docentes continúan con las actividades a distancia y en el caso de ellos, consideró que no habrá resistencia para acatar la fecha que se decida volver a clases presenciales.