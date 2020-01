No hay desabasto de medicamentos contra cáncer, tenemos presupuesto: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que no hay desabasto de medicamentos para niños con cáncer y precisó que cuentan con el presupuesto suficiente para la adquisición.

Lo anterior en su tradicional conferencia mañanera donde indicó que de ser necesario, la compra de medicamentos para niños con cáncer se hará en otros países.

Aseveró que existen los medicamentos para atender a niños y niñas que padecen cáncer, pero en algunos hospitales se están negando a administrarlos, por ello, aseguró que habrá un “plan de emergencia” para dar la atención.

Luego de que padres y madres se manifestaron el miércoles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y denunciaron desabasto, el mandatario aseguró que sí se cuenta con los medicamentos.

“No va a haber falta de medicamentos, no hay, en el caso de los niños con cáncer y no va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo. Nunca va a faltar, tenemos presupuesto suficiente y tenemos todos los medios para que no falte el abasto de medicamentos, y vamos a ir avanzando. Les molestó mucho, porque es tocarles la bolsa a estos ambiciosos”.

Comentó que el Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad que no le falte a nadie la atención médica, los medicamentos y que haya gratuidad.

“Pero este modelo, esta política significa afectar intereses creados, los que no quieren dejar de robar presionan y piensan que de esa manera vamos a dar marcha atrás en las decisiones que hemos tomado, en la corrupción”.