NO HAY NUEVO IMPUESTO MUNICIPAL: ALCALDE

Edgar Hernández Hernandez, presidente municipal de Campeche, desmintió las aseveraciones de la regidores panistas sobre la creación de un nuevo impuesto y les pidió no andar creando situaciones mediáticas y desinformando a la ciudadanía.

Aseguró se llevan a cabo negociaciones y pláticas con la Secretaría de Hacienda para el pago de la deuda que tiene la Comuna con el SAT, para su pago, al tiempo que aclaró que la solicitud de autorización para contratar crédito hasta por 50 millones de pesos no es para pagar ese pasivo sino para contar con recursos para cubrir la aportación que debe hacer el gobierno municipal en los paripasos.

En entrevista, el edil campechano aclaró no ha prescrito el delito por no pago al SAT.

-Tan es así que nos lo están cobrando a nosotros, puntualizó. Lo primero y más importante es cumplir con la exigencia de la Secretaría de Hacienda a través del SAT y después estamos estudiando qué es lo que sigue procesalmente en términos jurídicos.

-Esto no exime a quienes no cumplieron en tiempo y forma con esta obligación a enfrentar alguna obligación jurídica; ahorita solamente es lo que puedo decir porque está en estudio para no tener una falla.

– El recurso ya se agotó y ahora la exigencia es pagar. Estamos haciendo un esfuerzo para cumplir.