NO HAY QUE VOLVERSE LOCOS: MARTINO

Tras el triunfo de la Selección Nacional de México sobre su similar de Chile, por marcador de 3 tantos a 1, en duelo de preparación disputado en el SDCCU Stadium de San Diego, California, el técnico debutante Gerardo Martino afirmó que “no hay que volverse locos por el resultado de un juego amistoso”.

Martino fue contundente al señalar que se debe de manejar de manera adecuada el resultado de anoche, tras el triunfo contundente ante los chilenos: “Tengo que pedirle colaboración a ustedes. No creo que sea la gente la que se vuelca loca por un resultado en un partido amistoso, hay que hacer el comentario adecuado, mencionar lo positivo y negativo, mencionar todo”.

“Es el primer partido de un ciclo que aspiramos a que sea exitoso, a mi me ilusiona lo que vi en el entrenamiento. Los estrategas hacemos prácticas puntuales para un partido y cuando lo trasladamos a los encuentros; sostengo lo que dije, pero ahora con el apoyo del resultado”, subrayó.

Al término del encuentro y tras debutar y conseguir su primer triunfo como estratega Tricolor, Gerardo Martino ofreció conferencia de prensa en las instalaciones del inmueble.

El Timonel comenzó dando sus impresiones del duelo de esta noche ante los chilenos: “Este arranque con resultado positivo, nos permite hablar mucho más de lo realmente importante que es el desenvolvimiento que tuvo el equipo, cuando vienen las derrotas, seguirá siendo lo más importante el juego, por positivo o negativo, pero se centran más las explicaciones en el resultado”.

“Hoy hemos podido ganar, pero es importante también hablar de las cosas positivas que el equipo mostró dentro del campo, es un partido amistoso con un equipo que tiene un entrenador que tiene seis meses trabajando y que está produciendo el recambio de futbolistas, pero estamos de acuerdo con el juego y con la predisposición que mostraron los muchachos esta noche”.

Habló de cuestiones tácticas en el mediocampo mexicano, refiriéndose a la labor realizada por Carlos Rodríguez y Edson Álvarez:

“Era una de las alternativas, si bien no había jugado con rombo en la mitad de la cancha de Chile, nosotros cuando veíamos las posibles formaciones, era una de las posibilidades. Probablemente en otras circunstancias, ese rombo lo contrarrestamos de forma distinta, a la hora de la presión, no a la hora del juego.

“Me parecía que iba a ser mucha información en tan pocos días de los futbolistas, en algún momento corregimos, sobretodo en el segundo tiempo, fue darles la salida principalmente por el lado de Islas, porque está claro que Pizarro se cierra mucho mejor como un interior derecho, de lo que puede hacer Lozano, si la jugada viene del otro lado e igualábamos el rombo en la media cancha.

“De cualquier manera, en algún momento han hecho superioridad, han hecho sucesión de toques, pero las opciones de gol que nos creo Chile, han sido por una pelota y por un error de salida, porque a veces tomamos recaudos, pero no lo hicimos cuando la pelota se perdía; desde ese lado estoy conforme, manejamos durante muchos lapsos la pelota nosotros, tuvimos buena predisposición para jugar, cuando el rival nos presionó, tuvimos que saltar líneas lo hemos hecho, hay muchos aspectos de lo que tratamos de ver en el ciclo anterior con los futbolistas locales y en estos días con todos, que vimos en el partido y eso me deja conforme, después la predisposición, las ganas, eso no hay que explicarlo, eso se hace y lo hicieron muy bien”.

Se refirió a los jugadores que participan en el extranjero y dio su opinión de la Liga MX:

“No quiero comparar nada, pero también hay una realidad, Carlos Salcedo es de la liga local, pero hace muy poco estaba en Europa, si hubiera estado Héctor Herrera, probablemente no hubiera jugado Carlos Rodríguez, también si hubieran estado Jesús Corona o Carlos Vela, no hubiera jugado Rodolfo Pizarro.

“La realidad es que México tiene una liga competitiva, hay una disparidad entre cuatro o cinco equipos por los presupuestos, pero cuando uno habla de equipos elite de la liga mexicana, no veo el motivo por el cual no pudiera convocar futbolistas de estos equipos. Cuando dije que la liga mexicana era más competitiva que otras ligas, me excedí con la inglesa, pero con la española si; en la medida que Carlos Rodríguez juega como juega, que parece un señor de 30 años, no hay por qué no usarlo”.