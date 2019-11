NO HAY RIESGO DE EPIDEMIA DE MALARIA, ASEGURA SSA

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera, aseguró que el caso de malaria detectado en Campeche, no significa ningún riesgo de contagio o de problemas mayores para la población, al tiempo que agregó fue un caso importado y la persona infectada, se encuentra bien.

En improvisada rueda de prensa, Rodríguez Cabrera indicó fue un caso importado de Tanzania, e indicó es una enfermedad “hermana del paludismo”, pero “no tenemos es microorganismo aquí, en América, es importado, pero sí tenemos el tratamiento”.

-Se le dio el tratamiento y estamos vigilantes de que remita. Estuvo hospitalizada en la ciudad capital, y está monitoreada –comentó para luego puntualizar “no hay riesgo de epidemia ni de contagio, no se contagia tocando a la persona, recuerden que esto es por vector”.

-Ya está fuera de peligro y todos en la población estamos fuera de peligro de ese padecimiento.

¿Nada de que le pique y mosco y éste lo transmita?

-No, no, no. En Campeche no teníamos registrado alguno… poca gente de Campeche viaja y la mala suerte de que le haya picado un mosco contagiado y haya traído la enfermedad, pero no se pega ni por la saliva ni por el contacto –subrayó.