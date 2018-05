NO IREMOS A CALENTAR BANCA: ALVAR ORTIZ

Alvar Ortiz Azar, candidato a diputado local por la coalición Campeche para Todos, visitó el barrio de Santa Ana en donde platicó con mujeres y hombres a quienes les propuso trabajar juntos para mejorar las condiciones del cuarto Distrito.

Acompañado de Claudio Cetina Gómez, aspirante a la presidencia municipal, recorrieron la calle Tamaulipas donde escucharon a los ciudadanos que asisten el mercado Pedro Sainz de Baranda, quienes externaron su preocupación por las condiciones del principal centro de abasto.

Ortiz Azar pidió el voto de confianza para llegar al Congreso del Estado, “no para calentar banca, sino para alzar la voz y gestionar de forma permanente, mejores condiciones para ustedes los ciudadanos”, dijo a quienes se tomaron el tiempo de oírlo.

El candidato aseguró que no se distrae con las estrategias que sus adversarios implementan para ganar simpatía, “vimos unas bardas pidiendo el voto cruzado, creo que como candidatos representamos siglas y no se vale intentar confundir a la gente”.

“Nosotros, aunque somos jóvenes, no somos improvisados, no somos candidatos porque un amigo nos puso, no somos resultado de la improvisación, nosotros trabajamos, nosotros visitamos el Distrito llevando programas de salud, limpieza, deporte, nos interesa de verdad hacer las cosas bien, no trabajamos para un candidato, sino para la gente”, remarcó.

Ortiz Azar sostuvo que programas como la Estación Verde de la Salud, que visitó todas las colonias del Distrito 04, será reforzado para ofrecer nuevas alternativas a las familias, “no nos vamos a detener, vamos a ganar y vamos a cumplir todo lo que hoy decimos”.

Finalmente pidió confiar en la Alianza Campeche, que en conjunto conforman Christian Castro Bello, candidato a Senador; Jorge Chanona, como diputado federal, y Claudio Cetina, a la alcaldía.