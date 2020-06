“No me siento avergonzado”, respondió Julio César Chávez por video de su hijo en tacones

“No se preocupen por el Tik Tok de mi hijo. Yo no me siento avergonzado, al contrario, me da alegría y me río porque se divierte. Yo sé que los tiene bien puestos y al que no le guste, que con todo y tacones vaya y chingue a ya saben adónde, con todo respeto”, publicó en twitter, el boxeador Julio César Chávez en torno al video que subió su hijo en la famosa plataforma.

Y es que Julio César Chávez Junior recientemente subió un Tik Tok a su perfil, el cual generó comentarios amables, pero también críticas por parte de usuarios homófobos.

El video, que ya tiene más de 79 mil seguidores, se le puede ver entrando a su casa en tacones y caminando por el pasillo. La grabación pronto se volvió tendencia e incluso ganó más 28,000 me gusta por parte de los usuarios de la red social.

Ante ello, una gran cantidad de personas celebraron el sentido del humor del pugilista, sin embargo, otros más lo atacaron con señalamientos homófobos.