NO QUEREMOS GUERRA CON IRÁN, ASEGURA EL SECRETARIO DE ESTADO DE EU

El envío al Golfo por parte del gobierno de Donald Trump de un portaaviones y bombarderos avivó la tensión con Irán, pero el responsable de la diplomacia estadunidense, Mike Pompeo, de visita en Moscú, negó que su país quiera ir a la guerra con Irán.

“En esencia, no buscamos una guerra con Irán”, dijo Pompeo en rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Sochi, Rusia.

“Espero que impere el buen sentido”, afirmó Lavrov. “La región ya vive un exceso de tensión por los diferentes conflictos (…) Vamos a asegurarnos de que la situación no se degenere hasta un escenario militar”.

Por su parte, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, afirmó también que “no habrá ninguna guerra” con Estados Unidos, según una declaración publicada en su sitio web oficial.

“Este reto no es militar porque no habrá ninguna guerra. Ni nosotros ni ellos buscan la guerra. Saben que no les interesa”, aseguró Jamenei en un discurso publicado en el sitio web Khamenei.ir.

Las relaciones históricamente tensas entre Washington y Teherán empeoraron esta semana con la suspensión por parte de Irán de ciertos compromisos del acuerdo de 2015 para limitar su programa nuclear, en respuesta a la retirada de Estados Unidos de aquel acuerdo y la imposición de sanciones contra la economía iraní.

Washington acusó esta semana a Irán de preparar “ataques” contra intereses estadunidenses en la zona, pero Trump negó que tenga planeado movilizar a 120 mil soldados a Oriente Medio para contrarrestar esa amenaza, como afirmó el diario The New York Times.