NO SATANIZAR NI PREJUZGAR A NIÑOS, PIDE SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Luego de considerar fue un hecho lamentable la protesta de padres de familia exigiendo no se permita el acceso a una menor al plantel, y de pedir que no se “prejuzgue ni se satanice”, el secretario de Educación Ricardo Medina Farfán afirmó categórico no hay situación de riesgo para ningún niño ni en el plantel al que ingresa ni del que salió.

En conferencia de prensa en el Salón de Gobernadores, Medina Farfán puntualizó “los niños son niños y merecen nuestro respeto, nuestra mayor consideración como adultos, nuestro entendimiento, nuestra empatía y que al final, cualquier acción que vulnere esto de manera directa o indirecta, como pueden ser algunos de los sucesos que se dieron, al final, independientemente de que creo que no es de ninguna manera aceptable, admisible, también nos debe motivar a cuestionarnos cómo estamos actuando y qué debemos hacer como adultos, no solamente como padres”.

Puntualizó es entendible para cualquier padre de familia, que reaccione si piensa que algo puede poner en riesgo a sus hijos, empero, enfatizó se debe ser objetivo y acuciosos para tener información fidedigna sobre lo ocurrido, y no dejarse llevar “por información que cachamos en redes sociales, en medios o por el voz a voz de otras personas”.

-El caso de esta pequeña no presenta ningún tipo de riesgo. Ella como tal no representa ningún riesgo o problemática o situación que pudiera vulnerar a otro compañero ni nada.

Los hechos en la otra escuela fueron circunstancias muy excepcionales; especialistas ya hicieron un análisis y no hay incidente previo o situación que denotará algún tipo de conducta inadecuada que ameritara alguna responsabilidad de riesgo hacia otras personas, por lo que conjuntamente con el padre se buscó una alternativa de escuela.

-Lo que pasó en la mañana, por una circunstancia los papás de esta escuela tomaron decisiones basados en información que como tal no es fidedigna, no era objetiva y que al final también creo que prejuzgaron antes de escuchar. Creo que tomaron decisiones antes de hacer un análisis objetivo -reiteró y manifestó se debe tener un equilibrio y claridad en las cosas y analizar de manera equilibrada porque todo es educación para nuestros hijos.

Medina Farfán manifestó se toman medidas para proteger a la niña y se hará todo lo necesario para garantizar su seguridad, y reiteró todos los niños sin excepción merecen respeto y compromiso de brindarles seguridad y educación, además de afirmar categórico la expulsión no es una norma que exista para aplicarse en menores que cursan nivel preescolar o primaria, pues aún están en formación. Comentó se trabajará con ambas comunidades, es decir, en ambas escuelas.

-No se vale que prejuzguemos y menos satanicemos y tomemos acciones que finalmente etiqueten a nuestro pequeños. No tenemos niños que representen riesgo para las escuelas, no tenemos ni un caso de un chico que digamos tengamos que tenerlo con vigilancia, como si fuera un delincuente, no es ese el caso.

Finalmente, comentó se analizará la situación de los directores de ambos planteles, pues debe haber liderazgo, así como conocimiento de los protocolos de cómo actuar en situaciones como ésta porque “cuando no se tiene claridad en lo que procede, da pauta para situaciones que se salen de control” y agregó no debe repetirse manifestación alguna.