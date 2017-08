NO SE CONTEMPLAN ARANCELES PARA PRODUCTOS MEXICANOS: SAGARPA

No habrá aranceles, cuotas ni cupos de importación para los productos mexicanos en la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que se espera una negociación tersa con Estados Unidos en el capítulo agroalimentario, adelantó el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa.

En entrevista para Excélsior, Calzada Rovirosa destacó que no se esperan sorpresas, porque no existe en el escenario la intensión de la administración del presidente Donald Trump de aplicar alguna medida proteccionista que atente contra el libre mercado, así que no es necesario pensar en una eventual salida de México del TLCAN o contar con un plan B, porque el acuerdo comercial seguirá siendo un instrumento de progreso para el campo mexicano.

La salida de México del acuerdo comercial, no solamente no es opción, sino no hay razón, porque nos ha ido bien y de aquí en adelante no va a ir mejor, vaticinó.

Al término de su encuentro bilateral de dos días con Sonny Perdue, secretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), José Calzada Rovirosa reveló que en ningún momento se tocó el tema del superavit que existe en favor de México de alrededor de siete mil millones de dólares al año en productos agroalimentarios.