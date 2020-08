No se debe aplicar una vacuna si no se tienen los resultados: López Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, se dijo sorprendido tras el anuncio por parte del gobierno ruso de la vacuna contra el SARS-Cov-2 “Sputnik V”.

Sin embargo, consideró que razones éticas y de salud, no se debe aplicar una vacuna si no se tienen los resultados de seguridad satisfactorios ya que es una normativa internacional.

“Efectivamente nos ha sorprendido como a la Organización Mundial de la Salud (OMS) conocer de la vacuna rusa en que hasta donde llegaba la información pública mundial no habían llegado hasta la fase 3. Definitivamente, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3; no es ético”.

La OMS informó que habían 26 “vacunas candidatas” que estaban siendo probadas en ensayos, sin embargo, sólo cinco de ellas ya están en la fase 3 de aplicación en humanos.

Entre las vacunas que destacan están las elaboradas por AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech y Moderna Inc., así como las chinas Sinopharm y Sinovac.