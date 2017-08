NO SE HA REDUCIDO LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: INEGI

El director del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), julio Santaella Castel, precisó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 2017, dos de cada tres mujeres, es decir 66 por ciento, señalaron que a lo largo de su vida han sido de víctimas de algún acto de violencia.

Entrevistado en el espacio de “Atando Cabos”, el funcionario federal precisó que la violencia más frecuente es la de tipo emocional, seguida de la sexual, física, económica, patrimonial y de discriminación.

Explicó que esa encuesta es para conocer las distintas formas de experiencia que tiene la mujer sobre la violencia en diversos ámbitos, empezando por el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad y la vida de pareja y refiere distintos tipos de agresión como la emocional, física, sexual, patrimonial y económica.

Asimismo, resaltó que con el paso del tiempo la sociedad se ha vuelto más sensible y ha evolucionado, y para tener una mejor radiografía saber qué ésta pasando con la violencia física contra las mujeres, la pregunta que se hizo es ¿Si han sido víctimas de pellizcos, de empujones, de golpes con el puño?.

Señaló que en la parte sexual una de las novedades es poder entender si fueron víctimas de algún tipo de mensaje ofensivo o alguna insinuación en textos electrónicos.

Dijo que la violencia es un tema delicado y se tiene que crear un entorno de confianza, empatía con las consultadas por lo que las entrevistas las hicieron mujeres para crear un puente de confianza, “y se utilizaron técnicas que en el medio se llama reporte etnológico, de tal manera que haya un entorno de confianza, que se abran con las entrevistadoras, de tal manera que podamos saber qué es lo que está ocurriendo y se utiliza una serie de tarjetas donde vienen descritos distintos actos que ya nosotros comenzamos a registrar”.

Resaltó el titular del INEGI que lo sorprendente y a la vez dramático para muchos, es que muchas de las más 120 mil mujeres que se entrevistaron, en muchas ocasiones, es la primera vez que pueden expresar este tipo de situaciones que padecieron y hay situaciones que son terribles y pues tenemos que preparar a nuestras entrevistadoras para no perder la información, no perder la confianza pero al mismo tiempo ofrecer algún tipo de recursos como puede ser a través de referencias, de autoridad, alguna línea de ayuda que pudiera en su momento de utilidad para esas personas y que no las ponga en riesgo.

Julio Santaella, comentó que este tipo de encuesta no es frecuente que se levante, se hace cada cinco años, la tendencia general a nivel de la prevalencia de la violencia contra las mujeres permanece en los mismo niveles, alrededor del 66, 67 por ciento en los tres ejercicios anteriores.

Resaltó que se registraron algunas variaciones en torno a la violencia física en donde hay un incremento.