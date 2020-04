No se van a condonar los impuestos ante posible crisis: AMLO

En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que debido a que se afectarían los programas sociales, no se puede condonar los impuestos a las empresas como alternativa para superar la crisis que podría provocar el COVID-19.

Dijo que “Si decimos que no se pague el Impuesto Sobre la Renta o que se reduzca que va a significar eso menos ingresos, menos recaudación, y de donde vamos a sacar para darle a los adultos mayores a las niñas con discapacidad, a los campesinos, para otorgar créditos a las empresas familiares”.

Apuntó también que hay un malestar en cierto sector de elite del país porque ya no hay privilegios para nadie ni corrupción y que algunos sectores económicos quieren que el gobierno adopte medidas que se utilizaron en gobierno anteriores.

“Sectores económicos, no todos, quisieran que aplicáramos las mismas recetas de antes frente a la crisis crédito del Fondo Monetario Internacional, frente a la crisis pedir que el pueblo se apriete el cinturón, frente a la crisis subsidios fiscales, frente la crisis salvamentos, rescates, ya no, tenemos que proteger primero a los pobres, no pueden seguir habiendo Fobaproas”, mencionó el presidente.

López Obrador confió en que se va a lograr una recuperación económica pronta porque hay bases muy sólidas.