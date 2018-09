NO SEREMOS UN PARTIDO DE CALLADOS: MORENO CÁRDENAS

Un partido no está acabado cuando es derrotado; está acabado cuando deja de luchar. Hoy por eso tenemos que saber ser oposición y señalar de manera firme los errores de los nuevos gobiernos federales, estatales o municipales, manifestó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, al exhortar a los priistas a luchar bajo las nuevas condiciones políticas pero, sobre todo, a no tener consideraciones y no ser más un partido callado ante las fallas “de los otros, de la oposición y de los que están enfrente”.

Asimismo, advirtió que no los priistas lucharán contra el aumento a las gasolinas, el gas, la energía eléctrica, “a todo lo que golpee la economía de nuestro pueblo, ahí vamos a estar encabezando las luchas sociales”.

Lo anterior durante su intervención en la 5ª Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en la que rindieron como presidente y secretaria general sustitutos para el periodo 2015- 2019, Jorge Lazo Pech y Eugenia Velázquez Rodríguez, respectivamente, ante la dirigente nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, ceremonia partidista en la que Moreno Cárdenas hizo amplio reconocimiento a los consejeros políticos, a los militantes priistas, a los dirigentes entrantes y los que dejaron el cargo para asumir otra encomienda, pero sobre todo, insistió en la importancia de aprender de la derrota del primero de julio pasado, elaborar una nueva estrategia, trabajar unidos y defender los intereses de los campechanos y de los mexicanos.

En su calidad de consejero político del tricolor, indicó que los diputados locales y federales tienen que señalar con inteligencia y claridad los errores que cometan quienes bajo una bandera política diferente, asumen por primera vez la responsabilidad de dirigir los destinos del país, y exhibirlos, sin olvidar señalar que de igual manera deberán proponer soluciones claras y rápidas, “pero nunca más un partido callado ante las fallas de los otros, de la oposición y de los que están enfrente”.

-Ellos no tuvieron consideraciones con nosotros, no las tengamos ahora con ellos para así dejar claro como lo es y como todos sabemos, ¡que son buenos para criticar y malos para gobernar! Aprendamos a ser oposición, a luchar bajo las nuevas condiciones políticas, demos la lucha más grande por México y por todos los mexicanos. Cuando lo hagamos, vamos a ver a los otros caminar sin brújula, vamos a verlos chocar contra la pared, vamos a verlos sufrir por no saber gobernador.

-Vamos a verlos doblarse por no poder con los grandes retos que tiene México, vamos a verlos desear no haber ganado. A diferencia de ellos, cuando los tiempos se ponen difíciles los priístas no nos damos por vencidos, nos levantamos y regresamos a la lucha.

Hizo un análisis de la derrota que el tricolor sufrió el pasado 1º de julio, la que dijo aunque dura el mansaje ciudadano fue que no cree en los priistas, sin importar si sus candidatos eran buenos, sus propuestas igual o el buen trabajo realizado, al tiempo que aclaró no se trata de buscar culpables pues es posible parte de ellos ya estén bajo otras siglas, sino buscar soluciones y respuestas rápidas para la gente.

Agradeció a los más de diez millones de mexicanos que votaron por el PRI para luego señalar que hay quienes no saben perder, y ahora se conoce a los que aún ganando “no saben ganar”, esto ante los señalamientos de una diputada federal que ganó y que con un claro rencor revanchista promueve el cambio de colores del PRI, lo que dijo habla de muy baja calidad y moral política.

-Desde aquí le decimos que su partido tenga otros colores, de otros países, para nada se lo envidiamos; nosotros como partido en nuestros colores mostramos desde nuestra fundación nuestro sentido patriótico, ellos desde su fundación, su entreguismo a ideas comunistas, y radicales quedaron claros cuando se fundaron.

-Nuestro partido nació en 1929, el suyo en 1990, con 61 años de diferencia, cualquier elección de identidad nos corresponde a nosotros, querer pretender quitarnos ese derecho sería como lo es, ¡una vileza política y no lo vamos a permitir! Nuestros colores, nuestra identidad la vamos a defender porque son nuestro orgullo, nuestro rostro frente a la sociedad, nuestra esencia cívica y desde aquí quiero convocar a todos los priistas de México ¡a que defendamos los colores y la identidad de nuestro partido en todo momento, en todo lugar y a toda hora!

Aseguró saben ganar y perder, pero más levantarse y ponerse de pie, y regresar a ganarse la confianza del pueblo. Tenemos que ser capaces de ponernos en los zapatos de los ciudadanos, de ver a través de sus ojos, entender lo que expresan con sus palabras y en sus silencios. Solo podemos entender a la gente si la sentimos en nosotros, no nos equivoquemos de nuevo, no creamos que tenemos la razón absoluta, ésta la tienen y siempre la tendrán los ciudadanos.

-La política es el arte de lo posible al servicio del pueblo. Los políticos que no inspiran, expiran, es momento de regresar a lo esencial, de regresar a la base, a los miles y millones de hogares en México y en Campeche. Tenemos que representar y encabezar todas las causas sociales, y decirlo con claridad, que los que ganaron cumplan, los que prometieron, cumplan, sin excusas y sin pretextos.

En este contexto, advirtió defenderán a los priista contra el aumento a los combustibles y a todo lo que golpee la economía de los mexicanos, encabezando las luchas sociales.

-Vamos a luchar por condiciones labores más justas, mejores salarios para todos los mexicanos. Vamos a marchar, vamos a salir a la calle, vamos a protestar con respeto y respetando los derechos de los demás pero con energía, contra todo acto que lastime la calidad de vida de los mexicanos, ahí vamos a estar con la gente. Ese es el tiempo del partido, acompañar a la gente y luchar con nuestro pueblo.

Destacó entonces que en Campeche se ganó la mayoría en la Legislatura local, la mayoría de las presidencias municipales y 17 de 24 Juntas Municipales.

-No nos equivoquemos, que se escuche bien y fuerte, de los más de 900 mil ciudadanos habitantes del estado, por municipios el PRI gobernará el 53 por ciento; PAN, el 36 por ciento. Morena, el 7 por ciento y el PES, 4 por ciento, es la realidad del Estado, no otra. En Campeche, el PRI sigue siendo la primera fuerza política y en el 2021 vamos a ganar.

-Este es un buen momento para despertar y para iniciar el trabajo; es un buen momento para ponernos en marcha, un momento claro para sembrar y luego cosechar.

-México tiene 60 millones de mexicanos que no votaron por el partido ganador. Existen políticos honestos y políticos honrados. Seamos ese partido que los mexicanos exigen, que quede registrado para la historia que cuando fuimos puestos a prueba no le dimos la espalda ni bajamos la cabeza, que no titubeamos y que logramos el resurgimiento de nuestro partido, no para hacerlo más grande, sino para hacerlo la mejor alternativa de gobierno para el pueblo de México –finalizó.