“NO SOY LESBIANA”, CONTESTA VERÓNICA CASTRO A YOLANDA ANDRADE

“Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”, expresó la actriz Verónica Castro quien negó que sea ella la mujer con la que Yolanda Andrade se casó.

“En esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana”…. “Y no sé si tomarlo como risa o enojarme de verdad”, declaró al Programa “Venga la Alegría”. Castro pidió a la conductora frenar los comentarios.

“Ya para mi edad, una señora de casi 70 años se me hace una falta de respeto; cuando ya te pasas ya no es chistoso”, mencionó.